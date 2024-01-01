Более 43 тысяч жителей региона обратились в службу занятости в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43 тыс. 436 жителей Тюменской области обратились в службу занятости за содействием в поиске работы в 2023 году. 33 тыс. 545 человек, то есть 77,2%, были трудоустроены. В 2022 году было 55 тыс. 902 соискателя, из которых 68,4% получили работу.

Как сообщает "Вслух.ру", по данным на 1 января 2024 года, на учете в Тюменской области 3 тыс. 437 зарегистрированных соискателей, в том числе 2 тыс. 204 официальных безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,30%. При этом в областном банке вакансий 21 тыс. 514 предложений о трудоустройстве, то есть по шесть на соискателя.

Больше всего вакансий в сфере строительства - 3 тыс. 200, обрабатывающих производствах - 2 тыс. 232, в образовании - 2 тыс. 130. В направлении транспортировки и хранения готовы принять 1 тыс. 934 специалиста; торговли и ремонта автотранспорта - 1 тыс. 838; госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении — 1 тыс. 823; сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 1 тыс. 768; здравоохранении и социальных услугах - 1 тыс. 450.