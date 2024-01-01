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В Тюмени на теплотрассе по ул. Широтной меняют элемент тепловой сети

Общество, 16:10 22 января 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы по замене элемента тепловой сети стартовали на теплотрассе по ул. Широтной в Тюмени 22 января. Негерметичность сальникового компенсатора наземного магистрального трубопровода, необходимого для нормального функционирования сети при температурных расширениях, обнаружили 10 января.

Как сообщает администрация города, из-за низких температур воздуха и большого количества потребителей, теплоснабжение которых необходимо ограничить для проведения ремонта, было решено провести работы при потеплении.

"Сегодня погода позволяет нам это сделать. В настоящее время мы проводим демонтаж элемента на замену: вырезаем старый сальниковый компенсатор и ставим новый. После этого будет проводиться заполнение тепловой сети и поэтапное включение потребителей. Обязательно отработаем все вопросы подключения с управляющими организациями, чтобы тепло поступало в каждый дом в нужное время и под контролем теплоснабжающей компании. Наша задача – обеспечить безопасность и качественное теплоснабжение потребителей, поэтому все появляющиеся технологические дефекты мы устраняем вне зависимости от сезона", – отметил заместитель главного инженера компании "УСТЭК" Сергей Мозгонов.

Ориентировочное время завершения работ – до двух часов ночи.

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Отметим, что УСТЭК в течение года проводит анализ повреждаемости участков теплосети. Места с наибольшим количеством инцидентов и подключенных потребителей ставятся в план ремонта в приоритетном порядке.

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# ремонт , теплотрасса

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