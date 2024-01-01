Молодежная сборная ГУ МЧС России по Тюменской области представляет регион в Казани

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Молодежная сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области представляет регион на Всероссийских соревнованиях МЧС России "Кубок Премьер-министра Республики Татарстан" по пожарно-спасательному спорту. Состязания стартовали в Казани 23 января, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Спортсмены соревновались в дисциплинах "Штурмовая лестница" и "Полоса препятствий". В течение двух дней ребята и девушки будут бороться за призовые места.

По итогам первого соревновательного дня тюменцы занимают четвертую строчку общекомандного зачета среди 13 сборных.