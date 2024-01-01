  • 24 января 202424.01.2024среда
  • USD87,9199
    EUR95,8266
  • В Тюмени -15..-17 С 1 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Молодежная сборная ГУ МЧС России по Тюменской области представляет регион в Казани

Общество, 20:45 23 января 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Молодежная сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области представляет регион на Всероссийских соревнованиях МЧС России "Кубок Премьер-министра Республики Татарстан" по пожарно-спасательному спорту. Состязания стартовали в Казани 23 января, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Спортсмены соревновались в дисциплинах "Штурмовая лестница" и "Полоса препятствий". В течение двух дней ребята и девушки будут бороться за призовые места.

По итогам первого соревновательного дня тюменцы занимают четвертую строчку общекомандного зачета среди 13 сборных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 23.01.2024Молодежная сборная ГУ МЧС России по Тюменской области представляет регион в Казани
20:20 23.01.2024Владимир Путин дал старт Году семьи на форуме “Родные – Любимые”
19:34 23.01.2024Владимир Якушев: вклад каждого жителя УФО в проект "Все для Победы!" – серьезный шаг вперед
19:23 23.01.2024Семью Занкиевых из Тобольского района назвали примером педагогической династии