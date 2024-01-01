В Тюменской области по нацпроекту благоустроили 77 дворов и 24 общественных пространства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

77 дворов и 24 общественных пространства благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Тюменской области за пять лет. Преобразования состоялись в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Проекты из Тюменской области шесть раз признавались победителями всероссийского конкурса лучших по благоустройству в малых городах. Пять из них уже реализованы, а шестой - в 2024 году. В Берёзовой роще Ишима сделают игровую и спортивную зоны, проложат пешеходные дорожки.

По решению президента России Владимира Путина, национальный проект "Жильё и городская среда" продлили до 2030 года, уточнили в департаменте. А это значит, что в Тюменской области появится ещё больше интересных общественных пространств.