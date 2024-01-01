Тюменка предложила назвать одну из новых улиц именем Николая Фролова

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жительница областного центра выступила с инициативой назвать новую улицу города в честь советского и российского ученого, доктора филологических наук, профессора Николая Фролова, сообщает Тюменская областная дума.

Предложение одобрили, все необходимые документы направят на рассмотрение в комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети администрации Тюмени.

Добавим, Николай Константинович Фролов посвятил свою жизнь общественной, учебной, научной, преподавательской работе. Основал ономастическую научную школу Тюменского государственного университета. Около 40 лет возглавлял кафедру общего языкознания, долгое время был деканом филологического факультета. Является автором более 300 научных работ. Удостоен звания Заслуженный деятель науки Российской Федерации.