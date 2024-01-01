Итоги работы по предупреждению и ликвидации ЧС подвели в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Итоги работы по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде в 2023 году подвели в Тюменской области. Глава региона Александр Моор назвал минувший год напряженным.

"Как показала практика последних лет, наибольший риск в нашем регионе, представляют ландшафтные, лесные и техногенные пожары. Очевидно, что в 2024 году эти риски снова окажутся на первом месте, и при подготовке к ним нет мелочей", — отметил он.

В целом за последние двадцать лет в регионе наблюдается положительная динамика по снижению количества пожаров и снижение числа гибели людей на них.

Начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян отметил постоянную готовность пожарно-спасательных подразделений к реагированию на любые пожары и происшествия.

"Нет необходимости повторять, что всё, что связано с безопасностью людей всегда было и навсегда останется одним из основных приоритетов в деятельности государства, а наша общая задача максимально оградить граждан от каких бы то ни было угроз, будь то пожары, аварии, происшествия техногенного или природного характера", — подчеркнул Артур Хачатрян.