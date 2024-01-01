Частички семейного очага "Сердце России" передадут всем районам Тюменской области
Общество, 20:47 25 января 2024
| Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области
Частички огня семейного очага "Сердце России" передадут всем главам муниципалитетов Тюменской области. Одним из первых взять лампадку в центр "Семья" прибыл глава Уватского района Вячеслав Елизаров.
Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. В церемонии принимала участие семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они привезли огонь в Салехард.
В Тюмень огонь прибыл накануне. Лампада с огнем находится на хранении в региональном центре "Семья", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.