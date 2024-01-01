В Тюмени на фестивале "Иннофест" представят 50 разработок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль будущего и новых технологий "Иннофест–2024" пройдет в Тюмени с 12 по 14 апреля в онлайн- и офлайн-форматах. Посетители площадок увидят около 50 инновационных разработок, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

До 5 апреля принимают заявки от технологических компаний, изобретателей и инноваторов, готовых предоставить hi-tech продукты и разработки для бесплатного размещения на площадках фестиваля.

Разработки и технологии разделят по темам: "Дом будущего", "Работа будущего", "Культура и искусство будущего", "Медицина и здоровье будущего", "Метавселенная". Офлайн-площадка будет организована в тюменском детском технопарке "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а).

Оставить заявку на участие и узнать подробности можно на сайте.

Фестиваль проводится в рамках программы мероприятий Десятилетия науки и технологии в Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.