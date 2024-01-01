  • 29 января 202429.01.2024понедельник
  • USD89,5159
    EUR97,0945
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени на фестивале "Иннофест" представят 50 разработок

Общество, 08:43 29 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль будущего и новых технологий "Иннофест–2024" пройдет в Тюмени с 12 по 14 апреля в онлайн- и офлайн-форматах. Посетители площадок увидят около 50 инновационных разработок, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

До 5 апреля принимают заявки от технологических компаний, изобретателей и инноваторов, готовых предоставить hi-tech продукты и разработки для бесплатного размещения на площадках фестиваля.

Разработки и технологии разделят по темам: "Дом будущего", "Работа будущего", "Культура и искусство будущего", "Медицина и здоровье будущего", "Метавселенная". Офлайн-площадка будет организована в тюменском детском технопарке "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а).

Оставить заявку на участие и узнать подробности можно на сайте.

Фестиваль проводится в рамках программы мероприятий Десятилетия науки и технологии в Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 29.01.2024Кубинская сюита впервые прозвучит в Тюменской филармонии
09:18 29.01.2024В Ишиме в Год семьи забота о близких участников СВО останется в приоритете
09:07 29.01.2024Сборник добровольческих практик участников проекта "Теплые коты" презентовали в Тюмени
08:43 29.01.2024В Тюмени на фестивале "Иннофест" представят 50 разработок