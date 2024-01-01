Участники тюменского проекта записали альбом, вдохновившись фольклором Западной Сибири

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 участников лаборатории M'uzLab, которая ежегодно проходит в Тюмени, выпустили первый сборник треков. В альбом "M'uzLab — сборник'1" вошло 10 песен. Их можно послушать на стриминговых площадках по ссылке.

Осенью 2023 участники M'uzLab посетили трехдневный музыкальный интенсив и в группах записали треки. За их основу были взяты видеозаписи 30-летней давности, на которых жители деревень Тюменской области исполняют народные песни. Это материалы из личного архива популяризатора народных традиций Ирины Светловой, оцифрованные в рамках проекта "Хоровод времен".

“Когда я впервые услышала эти архивные записи, поняла, насколько это ценный материал. Эта история вдохновляет на творчество, тут есть, над чем поразмыслить, что пропустить через себя. Мы с участниками лаборатории с огромной благодарностью взяли их в работу, и я считаю, что получились прекрасные песни о понятных каждому переживаниях. Надеюсь, что результаты следующих лабораторий мы также будем объединять в музыкальные альбомы”, — поделилась руководитель лаборатории для музыкантов Сюзанна Иванова.

После завершения лаборатории ее участники продолжили работу над своими треками для сборника. Также в работе над альбомом приняла участие команда тюменской студии звукозаписи VINYL.

Альбом "M'uzLab — сборник'1" выпущен на московском лейбле Quake music, основателем которого является музыкальный продюсер, артист, автор, композитор, аранжировщик и экс-продюсер лейбла Blackstar, шоу "Песни на ТНТ" Марко Джакомо. Он был одним из экспертов лаборатории M'uzLab в 2023 и помогал ее участникам в создании треков вместе с артистом, сонграйтером, саунд-продюсером и аранжировщиком Егором Сесаревым и создателем джазового проекта PCHBLK, композитором и продюсером Романом Алексеевниным. Также экспертами этого сезона были концертный директор и менеджер артистов творческого объединения "Газгольдер" Игорь Климов, специалист по музыкальному продвижению, PR-менеджер групп Tequilajazzz и "Курара" Мария Карпушева, эксперт по продвижению и развитию артистов и брендов, экс-PR-менеджер Тимати Максим Задворнов.

M'uzLab — ежегодная международная лаборатория для музыкантов в Тюмени. В 2023 году она проходила при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С 2019 года участниками пяти лабораторий стали 190 музыкантов из 24 городов России, которые записали во время тюменского интенсива 28 авторских треков.

Напомним, в день Тюменской области в ноябре 2023 года участники лаборатории исполнили свои песни на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.