Тюменские студенты работают над портативной станцией по переработке полимеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Способ перерабатывать пластик в материал для ЗD-печати в любых условиях нашли студенты Тюменского индустриального университета. Проект вошел во всероссийский рейтинг топ-1000 университетских стартапов, признанных наиболее перспективными, сообщает пресс-служба вуза.

Над созданием станции по рециклингу отходов аддитивных производств – настольного экструдера работает команда студентов Института промышленных технологий и инжиниринга направления "Инноватика" под руководством заведующего лабораторией кафедры технологии машиностроения Арсения Губенко. По их задумке, перерабатывать пластик и превращать его в "проволоку" для 3D-принтеров сможет любой пользователь портативной станции.

"Ежегодно в России образуется более трех миллионов тонн пластиковых отходов, а вот перерабатывается из них всего 10-15 процентов. Но самое страшное то, что пластиковые изделия вредны для окружающей среды, людей и животных. Мы предлагаем перерабатывать пластик в небольшом количестве в катушки для печати или литейные формы. Так каждый пользователь станка будет вносить свой вклад в борьбу за экологию, – рассказал один из авторов идеи Игорь Драничников.

По его словам, преимущества конструкции по сравнению с конкурентами состоит в использовании способа индукционного нагрева экструдера. Это поспособствует лучшему нагреву и равномерному распределению, а также контролю температуры. Также планируется система водяного охлаждения для экструдера, что позволит быстро отводить лишние градусы температуры. Оборудование имеет небольшие габариты, поэтому использовать его можно даже в домашних условиях. Соответственно, станция в несколько раз дешевле промышленных установок.

Над проектом студенты работают около двух лет. Стремительное развитие разработчики получили после участия в акселерационной программе "Технохаб". Ребятам с помощью экспертов программы удалось прокачать идею, проработать сильные и слабые стороны, получить ресурсы и материалы для ее реализации. Разработкой уже заинтересовались тюменские компании, работающие с отходами аддитивного производства, такие как "Нестор", НИП НК "Сибирь" и "Neonгаз".

К концу марта этого года команда планирует создать прототип устройства, а затем выйти на рынок с пробной партией. В планах инноваторов внедрение инновационных идей в конструкцию и использование экструдера в промышленных принтерах.