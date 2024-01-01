Перформанс "Дни блокады" показали посетителям торгового центра в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Театрализованную постановку по дневнику советской школьницы Тани Савичевой "Дни Блокады" показали тюменские молодогвардейцы в ТРЦ "Кристалл" 27 января. Перформанс приурочен к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев сказал, что этой постановкой они решили напомнить тюменцам о таком событии, как снятие блокады Ленинграда. Специально был создан арт-объект, символизирующий стену, обклеенную газетами. На нем можно было прочитать отрывки из дневника Тани Савичевой.

"К сожалению, не все школьники знают об этом дневнике. Надеемся, что посмотрев перформанс, познакомившись с историей блокады Ленинграда люди придут домой и обсудят это. Это небольшая сценка, но она довольна эмоциональная", – сказал он.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В постановке задействовали студентов Тюменского государственного института культуры, активистов регионального отделения "Молодая гвардия". Героиня в роли Тани Савичевой рассказывала о том, как у нее погибли родные. В завершение мероприятия вышли активисты с фотографиями, на которых изображен блокадный Ленинград.

Режиссером постановки выступила выпускница Тюменского государственного института культуры Ангелина Лупушор. Она убеждена, что о таких датах нужно помнить, их нужно знать подрастающему поколению. "Напоминать об истории нужно ярко. Визит в школу с лекцией может показаться ученикам скучным. Если сделать это красиво, в современной форме, то это оставит впечатление. Почему именно Татьяна Савичева? Это ребенок того времени, который пережил такие лишения. Это символ блокадного Ленинграда, который помнят многие", – сказала она.

Представители старшего поколения Александр и Любовь случайно стали зрителями постановки. После просмотра они ознакомились со стендом и сказали, что подобное нужно проводить чаще.

"Важно, чтобы наша молодежь, молодое поколение знало об этом. Мы то это знаем, нам много говорили об этом в школах. А люди 40-45 лет и совсем молодые мало слышали о таком, порой им трудно такое понять. Даже дрожь взяла от этой сценки. И площадка выбрана необычная", – поделились посетители торгово-развлекательного центра.

Владимир Сбитнев пояснил, что торговый центр выбран как площадка для перфоманса неслучайно, ведь это место с большой проходимостью людей. Каждый мог остановиться у "стены" и ознакомиться с событиями блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 и закончилась 27 января 1944 года.

Инна Пахомова