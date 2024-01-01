Губернатор Тюменской области встретился с семьями погибших участников СВО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с семьями погибших участников СВО 27 января. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.

"Моя личная задача, как губернатора, это нашей большой тюменской семьей стать вам надежной опорой, помочь в решении всех жизненных ситуаций", - сказал глава региона, обращаясь к вдовам и детям погибших военнослужащих.

В "Олимпийской ребячке" сейчас отдыхают 23 семьи участников СВО, в том числе 38 детей. Для них разработали специальную программу.