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Губернатор Тюменской области встретился с семьями погибших участников СВО

Общество, 15:49 27 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с семьями погибших участников СВО 27 января. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.

"Моя личная задача, как губернатора, это нашей большой тюменской семьей стать вам надежной опорой, помочь в решении всех жизненных ситуаций", - сказал глава региона, обращаясь к вдовам и детям погибших военнослужащих.

В "Олимпийской ребячке" сейчас отдыхают 23 семьи участников СВО, в том числе 38 детей. Для них разработали специальную программу.

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# Александр Моор , Олимпийская Ребячка , семьи , спецоперация

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