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Тюменским дачникам рассказали, что делать со снегом на участке

Общество, 08:42 28 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Что делать со снегом на участке, рассказали тюменским дачникам. Так, специалисты не советуют накидывать снег у приствольных кругов деревьев и кустарников, только если малоснежная зима.

Снегом можно укрыть клумбы с многолетниками, грядки с подзимними посевами, защитить растения после прививки. А спиреи, жимолость, барбарис будут цвести весной лучше, если полностью укрыть их снегом. Такая процедура защитит цветочные почки от вымерзания.

Не следует сажать рядом с домом ценные деревья и кустарники, чтобы они не попали в зону сползания снега с крыши. Обильный снег вреден для хвойных деревьев – туи, можжевельника, молодых елей. Под тяжестью снега их ветки меняют форму, гнутся к земле, и растение теряет декоративность, пишет "КП-Тюмень".

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