Тюменские ученые обнаружили зависимость биоритмов человека с заболеванием сахарным диабетом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Способ оценки вероятности возникновения нарушений углеводного обмена у людей с ожирением и десинхронозом для прогнозирования риска возникновения сахарного диабета второго типа и его профилактики разработали специалисты Тюменского медицинского университета. Он основан на биологических ритмах человека.

По информации вуза, околосуточные биоритмы играют решающую роль во многих процессах: секреции гормонов, сна и бодрствования, регуляции температуры тела. Их рассогласование (десинхроноз) может запустить нарушения многих систем организма.

По мнению исследователей, процесс урбанизации оказал существенное влияние на биоритмы: более трети людей спят меньше шести часов в сутки. Накопленные данные о наличии статистически достоверных взаимосвязей измененного циркадного ритма температуры тела с обменом веществ могут служить показателем метаболического риска, пояснила автор разработок, заместитель директора института общественного здоровья и цифровой медицин, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии Юлия Нелаева.

"Оценивая вероятность возникновения нарушений углеводного обмена и развития предиабета и сахарного диабета второго типа, мы учитываем циркадианные ритмы цикла "сон – бодрствование", гликемии, температуры тела, некоторые выявленные нами дополнительные индикаторы биохимических показателей, которые способствуют развитию болезней", - рассказала Юлия Нелаева.

Ученые вуза получили свидетельство о регистрации программы ЭВМ и патент. Разработали способ оценки вероятности возникновения нарушений углеводного обмена у лиц с ожирением и десинхронозом, предложили способ прогнозирования риска развития сахарного диабета второго типа у лиц с ожирением.

За последние 10 лет число людей с диагностированным избыточным весом в Тюменской области выросло на 32 %.

Своевременно проведенные расчеты показателей у людей с ожирением в автоматизированной программе открывают новые возможности прогнозирования развития нарушений углеводного обмена, позволяют вовремя начать профилактические мероприятия и предупредить развитие болезни.