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В Уватском районе черный лесоруб незаконно заготовил 16 кубометров древесины

Происшествия, 18:30 31 января 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

16 кубометров древесины незаконно заготовил черный лесоруб в Уватском районе. Его личность уже установлена, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Нарушитель срубил 72 дерева пород береза, ель и кедр. По оценке экспертов, сумма нанесенного лесам ущерба превысила 151 тыс. рублей.

Материалы по факту незаконной рубки переданы в УМВД для возбуждения уголовного дела. Виновному грозит штраф до 3 млн рублей, принудительные работы до 5 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом. При этом он будет обязан добровольно или принудительно возместить сумму ущерба, причиненного лесному фонду.

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# Уватский район , черные лесорубы

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