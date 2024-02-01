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В Тюмени производят оборудование для спортплощадок

Экономика, 18:19 01 февраля 2024

t.me/kuharuk_ruslan

Цех по производству оборудования для спортивных площадок и травмобезопасного покрытия работает в Тюмени. Этим занимается лидер движения Street Workout в Тюменской области Сергей Мехнин. Зеленые турники горожане могли видеть на многих территориях, благоустроенных в последние годы.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Сергей подробно рассказал о производственном цикле, познакомил с сотрудниками. Примечательно, что работающие на этом производстве прекрасно знают, что должно быть на площадке: просчитывают до мельчайших деталей параметры снарядов и оборудования, изучают, какие из них пользуются популярностью, а какие интересны жителям в меньшей степени. Также они следят за состоянием МАФов и в случае необходимости проводят ремонт", - уточнил Кухарук.

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Оборудование тюменцы поставляют и в другие города и регионы. Кроме этого, сопровождают свои комплексы информационными щитами: пройдя по QR-коду, человек получает комплекс упражнений, доступный на конкретном оборудовании.

Сергей Мехнин ежегодно проводит различные активности для начинающих спортсменов.

"Мы также обсудили с ним новые проекты. Считаю важным делать спорт доступным, массовым, в этом мы с Сергеем и его командой единодушны. Похвально, что своим примером ребята показывают: занятия спортом меняют жизнь и судьбы многих людей к лучшему", - считает глава Тюмени.

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# воркаут , Руслан Кухарук , Сергей Мехнин , спортивные площадки

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