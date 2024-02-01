Свыше 5 млрд рублей направят "Россети Тюмень" на реализацию производственной программы в 2024 году

| Фото: пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

В 2024 году "Россети Тюмень" проведут ремонт и техобслуживание 1 200 ЛЭП различного класса напряжения и 669 подстанций 35-220 кВ в рамках подготовки электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к предстоящему отопительному сезону.

Так, ремонтная кампания охватит 1,9 тыс. километров воздушных линий электропередачи. Энергетики заменят и укрепят 6,4 тыс. опор, установят порядка 5,1 тыс. птицезащитных устройств, а также смонтируют более 19 тыс. новых изоляторов и 27 км грозотроса. До конца года 3,6 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП будет расчищено от кустарниковой и древесной растительности.

На подстанциях специалисты отремонтируют более 70 силовых трансформаторов, 269 выключателей, 270 разъединителей и заменят свыше 1,4 тыс. опорных изоляторов. Для повышения надежности электроснабжения бытовых потребителей в распределительных сетях 0,4-10 кВ будет выполнен капитальный ремонт 255 трансформаторных подстанций.

Затраты энергокомпании на выполнение производственной программы в 2024 году превысят 5 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 19%. Работы планируется реализовать до 1 октября текущего года.