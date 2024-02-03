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1 млн кубометров грунта для отсыпки завезут под стройку Тюменского межвузовского кампуса

Общество, 18:13 03 февраля 2024

vk.com/gus72to | Фото: vk.com/gus72to

Более 1 млн кубометров грунта для отсыпки участка под строительство Тюменского межвузовского кампуса. Первый этап работ по подготовке площадки стартовал.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, порядная организация организовала заезд на строительную площадку, разместила вагон-городок, подготовила территорию и начала завоз грунта.

"На территорию планируется завести более 1 миллиона кубометров грунта для отсыпки участка. Эта работа должна быть завершена в полном объёме в декабре 2024 года. После чего участок площадью 15,6 гектаров должен быть передан под строительство зданий кампуса. Остальная территория будет впоследствии благоустраиваться", - рассказал начальник ГУС Павел Перевалов.

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Государственный контракт на инженерную подготовку территории под строительство кампуса заключен в декабре 2023 года. Подготовка проводится на 36 га, из них 15,6 га займут корпуса кампуса.

В 2024 году в рамках первого этапа будет выполнена отсыпка территории. В 2025 году подрядная организация приступит ко второму и третьему этапам - укреплению берегов р. Туры и оз. Круглого.

Напомним, губернатор Александр Моор рассказал студентам о планах по строительству кампуса. В эксплуатацию объект введут в 2028 году. Всего предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тыс. кв. метров.

Проект реализуется по поручению президента страны Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.

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# кампус , национальный проект Наука и университеты , Тюменский кампус

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