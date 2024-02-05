Жанна Рябцева: опытом Тюменской области по поддержке участников СВО нужно делиться

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Опыт Тюменской области по поддержке участников специальной военной операции, членов их семей нужно транслировать на другие регионы. Об этом сказала депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева, подводя итог рабочей поездки в Тюмень, сообщает информационный центр правительства региона.

“Мы сегодня пообщались с нашими бойцами. Говорили о протезировании, о психологической помощи, о необходимости проходить долечивание на территории, где живешь. Хочется, чтобы опыт, который есть в Тюменской области, был транслирован на все регионы Российской Федерации”, – резюмировала она.

Напомним, 5 февраля в Тюмени обсудили вопросы оказания помощи раненым бойцам СВО. Цель рабочей поездки Жанны Рябцевой — изучить опыт взаимодействия правительства Тюменской области с Минобороны России, медицинскими и общественными организациями по оказанию помощи военнослужащим, получившим боевые травмы и ранения.

В частности, она встретилась с вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских и председателем комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководителем регисполкома "Единой России" Ольгой Швецовой.