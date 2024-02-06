Браконьеры незаконно добыли 10 косуль за неделю в Тюменской области

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Браконьеры незаконно добыли 10 косуль в Тюменской области за прошедшую неделю. Признаки преступлений обнаружили охотинспекторы в Абатском районе, Ишимском, Омутинском. А в Упоровском районе добыли лося, также не имея на то разрешительных документов.

По данным Госохотдепартамента Тюменской области, по всем фактам проводится доследственная проверка.

Кроме того, в Аромашевском районе выявлен гражданин, который охотился в охотничьих угодьях без разрешительных документов. У него изъяли гладкоствольное оружие ИЖ 18 ЕМ -М 12 калибра и два патрона к нему.

Всего на прошедшей неделе сотрудники Госохотдепартамента провели 90 выездов в охот угодья и 27 обследований в особо охраняемых природных территориях.