  • 6 февраля 20246.02.2024вторник
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Браконьеры незаконно добыли 10 косуль за неделю в Тюменской области

Происшествия, 12:14 06 февраля 2024

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Браконьеры незаконно добыли 10 косуль в Тюменской области за прошедшую неделю. Признаки преступлений обнаружили охотинспекторы в Абатском районе, Ишимском, Омутинском. А в Упоровском районе добыли лося, также не имея на то разрешительных документов.

По данным Госохотдепартамента Тюменской области, по всем фактам проводится доследственная проверка.

Кроме того, в Аромашевском районе выявлен гражданин, который охотился в охотничьих угодьях без разрешительных документов. У него изъяли гладкоствольное оружие ИЖ 18 ЕМ -М 12 калибра и два патрона к нему.

Всего на прошедшей неделе сотрудники Госохотдепартамента провели 90 выездов в охот угодья и 27 обследований в особо охраняемых природных территориях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# браконьеры , Госохотдепартамент

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 06.02.2024За езду в состоянии опьянения на жителя Тюменской области завели уголовное дело
12:14 06.02.2024Браконьеры незаконно добыли 10 косуль за неделю в Тюменской области
11:52 06.02.2024Подозреваемого в госизмене задержали сотрудники ФСБ на Камчатке
11:30 06.02.2024Административное здание тюменской клиники потушили на улице Котовского