Подозреваемого в госизмене задержали сотрудники ФСБ на Камчатке

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины задержали сотрудники ФСБ на Камчатке. Сведения мужчина собирал на территории края, используя родственников и знакомых, в том числе передавая информацию о них в СБУ.

Как пишет РИА Новости, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ.

В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры, он согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе погранслужбы России и участниках СВО.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Государственная измена". Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.