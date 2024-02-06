Административное здание тюменской клиники потушили на улице Котовского

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Вспыхнувшее административное здание, относящееся к клинике, потушили на ул. Котовского в Тюмени 6 февраля. Сведений о погибших и пострадавших в МЧС не поступало.

"В 9 часов 58 минут поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Котовского, 56 в. В настоящее время пожар на площади ста квадратных метров ликвидирован", - сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

К борьбе с пламенем привлекали 24 сотрудника личного состава МЧС. Было задействовано семь единиц техники. Причина выясняется.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Инна Пахомова