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Автобусная экскурсия, выставки и лекция ждут тюменцев на "ПришвинФесте"

Общество, 08:14 12 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в цикле мероприятий "ПришвинФест", посвященных биографии и творчеству писателя Михаила Пришвина. Фестиваль пройдет на площадках городских библиотек, в образовательных учреждениях Тюмени с 13 по 29 февраля, сообщает пресс-служба централизованной городской библиотечной системы.

В ходе фестиваля тюменцев ждут презентация выставочной экспозиции "Михаил Пришвин: фотохроники переломных веков", открытая лекция на тему "Михаил Пришвин и Владимир Маяковский: общие черты и непримиримые конфликты", автобусная экскурсия "По пришвинским местам".

Завершится фестиваль семейной игротекой с презентацией игры по мотивам произведений о природе Михаила Пришвина и мультипликационного фильма по рассказу писателя "Кладовая Солнца".

Более подробную информацию можно узнать по телефону +7(3452) 48-98-34.

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# выставка , Михаил Пришвин , экскурсии

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