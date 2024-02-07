Роман “Сын Сибири” о Дмитрии Менделееве презентовали в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новый исторический роман об известном ученом Дмитрии Менделееве “Сын Сибири” презентовали во Дворце наместника в Тобольске 7 января. Издание выпущено в двух томах.

Презентация состоялась в рамках фестиваля “Менделеевские дни”, который, как пообещал глава Тобольска Максим Афанасьев, станет ежегодным. Отметим, в 2024 году отмечают 190-летие со дня рождения ученого.

“Уверен, что каждый, кто прочтет книгу, откроет Дмитрия Ивановича по-новому, увидит его жизненный путь, его достижения, мотивацию по-особому. Ведь мы тоже не стоим на месте, меняемся”, – выразил мнение глава города.

Максим Афанасьев сказал, что для продвижения книги планируют запустить викторину, которая позволит узнать, насколько читатели понимают ее смысл.

Директор управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов СИБУРа Елена Бельская отметила, что для компании СИБУР важно донести до каждого жителя Тобольска, что Дмитрий Менделеев - их земляк. Она добавила, что в 2024 году СИБУР взял курс на популяризацию личности ученого не только в городе, но и на других территориях присутствия компании.

Автор Вячеслав Софронов определил свое произведение как роман-реконструкцию.

“Мне казалось, что о самом Дмитрии Ивановиче все известно. Меня заинтересовали его предки: отец, мама, их родители. Поднял всю родословную, все, что смог. Нашел родственников, тех, кто занимается этим вопросом. Неоднократно приходилось бывать в великолепном музее-квартире Менделеева в Санкт-Петербурге”, – поделился писатель.

В романе Вячеслав Софронов акцентировал внимание на личной жизни ученого. Автор сказал, что для него важен живой человек с его переживаниями.

Тобольск сыграл одну из главных ролей в становлении личности ученого, убежден автор романа. “В Верхних Аремзянах у его родственников было стекольное производство. Дмитрия Ивановича интересовала минералогия, как из одного минерала получается другой. Он пришел к тому, что все вещества связаны между собой и создал таблицу. Хотя таблиц до этого было несколько. Их предлагали разные ученые – французы и голландцы”, – считает Вячеслав Софронов.

Проиллюстрировала двухтомник “Сын Сибири” художница Ольга Трофимова. Сейчас ее работы украшают стены зала Дворца наместника на третьем этаже.

Не исключено, что по изданию снимут сериал. Продюсер Олег Урушев предложил Вячеславу Софронову написать сценарий для восьмисерийного кино. Когда будет сериал, пока неизвестно: в данный момент Олег Урушев занят в проекте про Романовых – съемки стартуют в Тобольске уже в марте.

Инна Пахомова