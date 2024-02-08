93 издания с трудами Дмитрия Менделеева хранится в фонде Тюменской областной библиотеки

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93 издания с трудами Дмитрия Менделеева и книгами о нем хранятся в редком фонде Тюменской областной научной библиотеки. Главная книга коллекции – учебник 1863 года "Менделеев Д. И. Органическая химия". Её уникальность не только в возрасте - 161 год, но и в том, что это прижизненное издание, сообщает библиотека.

"Органическая химия" Менделеева – это первый учебник по химии отечественного автора, изданный в России. Дмитрий Иванович получил за нее Демидовскую премию Академии наук – высшую в XIX веке в России награду за творческие достижения, отмечают специалисты фонда. На экземпляре Менделеевки стоит штамп "Из книг Левашкиной И. П.". Переплет хоть и простой, картонно-бумажный, но тоже с изюминкой: он владельческий. Книгу реставрировали в 1918 году.

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Второе по значимости издание коллекции – "Менделеев Д. И. К познанию России: С приложением карты России" 1906 года. Книга пользовалась в начале ХХ века огромной популярностью, в 1906–1907 годах вышло шесть ее изданий. В ней обобщались и анализировались данные первой всероссийской переписи 1897 года, составлялась новая карта, на которой страна была поделена на 19 краев, заключавших в себе 97 губерний, определялся актуальный центр.

Книга "Ремезов Семен Ульянович. Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками" 1880 года принадлежала семье Менделеевых, о чем свидетельствует владельческий штамп Павла Ивановича Менделеева (брата великого химика): синяя печать в виде фамилии "МЕНДЕЛѢЕВЪ" прописными буквами.

Есть в коллекции и современные издания трудов ученого - книга 2006 года "Менделеев Д. И. Заветные мысли" издательства "Альфарет". В Менделеевке также хранится "Фабрично-заводская промышленность и торговля России / под ред. Д. И. Менделеева" 2009 года выпуска выполнена с оригинала 1893 года санкт-петербургским издательством "Альфарет".

В библиотеке есть многотомник трудов ученого, издававшийся в СССР в первой половине ХХ века. Всего в сборник "Д. И. Менделеев. Сочинения" вошло 25 томов. Это работы автора в области органической химии.

В редкий фонд Менделеевки дважды в месяц проходят индивидуальные экскурсии, билеты на которые можно купить по ссылке.

О других возможностях знакомства с изданиями редкого фонда узнать по телефону: 565-300 (доб. 5081).