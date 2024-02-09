Студенты трех тюменских вузов отметили Новый год по восточному календарю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три вуза Тюмени — ТИУ, ТюмГУ и ТМУ — объединились, чтобы вместе устроить Новый год по восточному календарю. Красочное празднование, в котором приняло участие много иностранных студентов, развернулось на площадке Тюменского индустриального университета на ул. Мельникайте 9 февраля.

В программу по традиции вошли чайная церемония и концертная программа. Желающие могли взять краски и попробовать себя в китайской каллиграфии. Другим предложили поиграть в необычные шахматы — сянци. На концерте студенты порадовали зрителей национальными танцами и песнями.

Проректор по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета Раис Абдразаков сказал, что ровно 15 лет назад в ТИУ приехали первые студенты из Китайской Народной Республики. В 2024 году празднование обрело статус юбилейного.

"Ровно 15 лет в стенах Тюменского индустриального университета мы празднуем Чуньцзе — китайский новый год. В этом году объединили усилия с другими вузами и сделали совместный праздник. Сегодня все отмечают Новый год по лунному календарю на нашей площадке. Это позволяет создать для наших студентов атмосферу семейственности, домашней обстановки. Они чувствуют, что университеты Тюмени — это их второй дом, а мы — вторая семья", — дополнил Раис Абдразаков.

Он отметил, что студенты каждый год подходят к созданию праздничного настроения очень креативно. В 2024 году программу дополнили новые мастер-классы, отдельная программа для представителей Китая и других национальностей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ведущий менеджер центра привлечения, интеграции иностранных обучающихся Тюменского государственного университета Кристина Ермолаева считает, что такие события помогают сплотить ребят, поскольку они находятся далеко от дома. Также молодежь, которая приходит на праздник, получает возможность найти новых друзей или даже вторые половинки.

"Как известно, жители стран Азии каждое второе новолуние года отмечают Новый год по лунному календарю. В этом году он приходится на 10 февраля. Поскольку ведущие вузы города активно приглашают студентов из Азии, мы решили организовать общее мероприятие силами трех учебных заведений. Ребята замечательные, любят нашу зиму. Они приезжают сюда посмотреть на снег, пообщаться с русскими и насладиться русской кухней. Их любимое лакомство — мороженое", — добавила Кристина Ермолаева.

На праздник в числе многих пришла китаянка Ван Цзинжу. Она учится в ТюмГУ на психолога. "У себя на родине обычно собираемся семьями и делаем пельмени. Пожилые люди в праздник кладут деньги в красный концерт и передают его детям. В России тоже хорошо. К тому же мне нравится снег. Здесь много добрых людей. Часто незнакомцы приходят на помощь. Россия и Китай - друзья навсегда", — рассказала Ван Цзинжу.

Вьетнамец Мань Чан Тхе обучается в Тюменском государственном университете по специальности "Механика и математическое моделирование". Ему тоже нравится в России. Здесь, по его мнению, живут дружелюбные люди, а погода в Тюмени прекрасна да и город в целом. "Обычно Новый год мы отмечаем все вместе. Это такой же семейный праздник как и тот, что отмечают в России. Мы готовим блюдо, символизирующее представление о земле и небе", — рассказал о традиции празднования студент.

Инна Пахомова