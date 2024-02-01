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Госавтоинспекция помогает выявить в Тюмени нарушителей правил вывоза снега

Общество, 12:13 10 февраля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Водитель самосвала, выгружавший снег в непредназначенном для этого месте, был задержан возле лесного массива на ул. Фармана Салманова, № 1 в Тюмени, сообщает городская администрация.

На нарушителя составлен административный протокол. В соответствии с Кодексом Тюменской области сброс снега вне специально отведенных мест влечет штраф.

"Зачастую водители техники, на которой вывозится снег, снимают, замазывают или завешивают номера, чтобы мы не смогли привлечь их к ответственности через ГИБДД", – рассказал представитель управы Калининского округа Евгений Табаринцев.

К участию в рейдах привлекают сотрудников Госавтоинспекции, которые обладают полномочиями и могут на месте правонарушения останавливать, запрашивать документы для составления административных материалов.

Напомним, что в Тюмени действуют два снежных полигона: на 9-м км Велижанского тракта и на Воронинских горках.

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