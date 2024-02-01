Молодые казаки показали свою силу и меткость на соревнованиях по троеборью в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюмени, Ишима, Ялуторовска, пос. Винзили, Нижней Тавды приняли участие в открытом первенстве Отдельского казачьего общества Тюменской области 11 февраля.

Состязания развернулись перед зданием клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова. В начале ребят подбодрили представители тюменского центра фланкировки, продемонстрировав навыки владения традиционным казачьим оружием. Участие приняли 12 команд. Шесть из них относились к младшей возрастной группе (11-13 лет), остальные к старшей (14-17 лет).

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"На первом этапе ребятам предстояло собрать и разобрать оружие. На втором их ждало метание ножей, на третьем — рубка шашкой. Каждый участник должен сделать все. Такие соревнования проводятся у нас второй год подряд. В 2023 году к состязаниями присоединились только Тюмень, Омутинское, Нижняя Тавда. В этом году приезжих команд стало больше. Растем, развиваемся, надеюсь, в следующем году будет еще больше участников", — рассказал представитель Тюменского городского казачьего общества, главный судья соревнований Вадим Недоступ.

Он отметил, что радует заинтересованность ребят, несмотря на морозную погоду. На площадке, на которой развернулись соревнования также проходили кулачные поединки и выставка гуманитарной помощи, которую формируют тюменские казаки для бойцов специальной военной операции.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменское городское казачье общество, как подчеркивает Вадим Недоступ, проводит различные мероприятия каждый месяц. В январе состоялись рождественские гуляния на туристической базе "Хутор "Кречет". На март запланированы эстафета и конкурс рисунков. Летом для молодежи казачьего профиля планируют организовать палаточный лагерь на "Хуторе "Кречет". В конце 2024 года в Тюмени хотят провести соревнования в память об Андрее Зайцеве. 30-летний казак, житель областной столицы, погиб летом 2023 года в зоне специальной военной операции. Посвященные ему соревнования прошли в 2023 году, организаторы хотят сделать их традиционными.

Инна Пахомова