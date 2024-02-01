  • 12 февраля 202412.02.2024понедельник
  • USD90,8901
    EUR97,9364
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Реализацию нацпроекта по производительности труда в Тюменской области оценили на федеральном уровне

Экономика, 18:47 12 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Реализацию национального проекта "Производительность труда" в Тюменской области оценили на федеральном уровне. Регион вошел в группу лидеров рейтинга Минэкономразвития и Федерального центра компетенций, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

При оценке учитывались такие показатели, как тиражирование лучших практик повышения производительности. Также как количество предприятий, которые обучают работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд.

На рейтинг также повлияла и эффективность работы региональных центров компетенций. Тюменский — на девятом месте среди 53 регионов России.

Итоговый рейтинг подготовят в конце текущего года после сбора данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# производительность труда , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 12.02.2024Реализацию нацпроекта по производительности труда в Тюменской области оценили на федеральном уровне
17:34 12.02.2024На поддержку аграриев направят 20 млрд рублей для льготного кредитования
12:47 12.02.2024Тюменские студенты представили 35 бизнес-проектов на "Азбуке предпринимателя"
12:14 12.02.2024Пищевая промышленность Тюменской области нарастила выпуск продукции на 15,4 %