Реализацию нацпроекта по производительности труда в Тюменской области оценили на федеральном уровне

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Реализацию национального проекта "Производительность труда" в Тюменской области оценили на федеральном уровне. Регион вошел в группу лидеров рейтинга Минэкономразвития и Федерального центра компетенций, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

При оценке учитывались такие показатели, как тиражирование лучших практик повышения производительности. Также как количество предприятий, которые обучают работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд.

На рейтинг также повлияла и эффективность работы региональных центров компетенций. Тюменский — на девятом месте среди 53 регионов России.

Итоговый рейтинг подготовят в конце текущего года после сбора данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС.