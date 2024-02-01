Более 200 тысяч гостей Тюмени и Тобольска узнали о сетах гастрофестиваля "Сибирь на вкус"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предварительные итоги гастрономического фестиваля "Сибирь на вкус" подвели в ДК "Нефтяник" 12 февраля. Познакомиться с творчеством сибирских шеф-поваров можно в 40 ресторанах и 50 локациях Тюмени и Тобольска до 15 февраля.

"Уже произошло больше 200 тысячи контактов. Имею ввиду людей, которые получали в руки меню фестиваля. Думаю, событие прошло успешно. И эксперимент, на который мы пошли, чтобы объединить большое количество участников гастрономической культуры, на самом деле удался, потому что у нас здесь рестораны разных направлений. У нас была невероятная обратная связь от гостей и туристов, невероятная палитра вкусов и легендарные блюда", - поделилась директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Блюда популяризируют локальные продукты и культурно-историческую самобытность региона. Помимо этого, рестораторы региона представили свои гастрономические интерпретации, которые отражают уникальность Сибири в истории, подаче, рецептуре. Так, гости фестиваля пробовали вареники из тыквы с вишневым соусом по мотивам сборника рецептов Дмитрия Менделеева, зимний ужин в купеческом стиле XIX века и многое другое.

Шеф-повар Сергей Спиридонов из тобольского ресторана авторской кухни "Дворцовая" рассказал, что при создании сета его команда вдохновилась историей города, в частности губернаторами, правившими в XVIII-XIX веках.

"Посетители могут попробовать закуску из иртышской нельмы, которая подается на рисовом хрусте с соусом из копченых томатов и красной икрой горбуши. На горячее - пельмени из щуки с соусом из белых грибов. Подаётся с маслом лаврового листа и рыбной икрой. На десерт у нас корзинка с облепиховым муссом, он дополняется маринованным ананасом, который выращивается у нас", — пояснил он, добавив, что блюда подаются в точной копии сервиза, найденного при раскопках у главного центра управления Сибирской губернией — Дворца наместника в Тобольске.

"Это все про то, чтобы гордиться той землей, где мы родились, теми локальными продуктами, что используем, легендами, именами и смыслами, которые здесь есть. Уникальность этого фестиваля не только в том, что он про еду, а больше про те творческие достижения шеф-поваров, смыслы и ценности нашей культуры и истории, которые важны", — подчеркнул организатор независимого объединения рестораторов Тюмени Филипп Тарасов.

Отметим, что узнать больше об участниках и сетах фестиваля "Сибирь на вкус" можно здесь.

Виктория Макарова