Алексей Морозов: Тюменская область готовит для сборной России элитных спортсменов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область готовит для сборной России элитных спортсменов. Согласно федеральной статистике, областной департамент спорта выполняет все показатели, которые поставлены перед регионом.

Об этом заявил заместитель главы Минспорта России Алексей Морозов на пресс-подходе тюменским журналистам 14 февраля.

"Мы сегодня побывали на Всероссийской Спартакиаде сильнейших, увидели призеров области. И это отлично, что область готовит спортсменов такого высокого уровня. Нам нужно еще посмотреть по кадровой составляющей, по привлечению высокоспециализированных тренеров для того, чтоб мы могли еще усилить этот результат", — добавил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В рамках рабочего визита Алексей Морозов посетил ряд спортивных объектов, в частности, теннисный центр "Лидер", "Тюмень Дзюдо", многофункциональный спортивный центр "Олимпия", строящиеся комплексы. Также состоялась поездка в " Жемчужину Сибири" на Спартакиаду сильнейших.

"Это действительно жемчужина Сибири, потому что мировой объект с широкими возможностями. Мы будем продолжать здесь проводить соревнования самого высокого уровня. Хотим, чтобы все ребята со всей России приезжали сюда на тренировочные мероприятия. Уверен, на сегодняшних соревнованиях спортсмены чувствовали, что у них лучшие условия. В очередной раз Тюмень заявляет о себе на всю Россию, показывает то, как здесь все происходит. Мы со своей стороны, с точки зрения управления, Министерства спорта, понимаем, какие вещи из Тюмени нужно масштабировать в других регионах, что может быть здесь стоит усилить непосредственно на местах", — подчеркнул Алексей Морозов.

Напомним, Всероссийская Спартакиада сильнейших по зимним видам спорта проходит в тюменской "Жемчужине Сибири" с 10 февраля. Регион на ней представляют 26 спортсменов.

Виктория Макарова