Владимир Якушев выразил соболезнования жителям Белгородской области

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона в связи с обстрелом жилых кварталов со стороны ВСУ.

"Сегодня, в разгар рабочего дня, украинские террористы обстреляли торговый центр, территорию школы и жилые дома в Белгороде. Противник выпустил по мирному городу сразу четырнадцать реактивных снарядов. Погибли и пострадали люди, в том числе дети. Страшное горе. От себя лично, от всех регионов УФО выражаю соболезнование белгородцам. Урал скорбит вместе с вами. Уверен, что киевский режим будет наказан за эту бесчеловечную атаку", - сказал Якушев.