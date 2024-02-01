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Владимир Якушев выразил соболезнования жителям Белгородской области

Политика, 17:52 15 февраля 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона в связи с обстрелом жилых кварталов со стороны ВСУ.

"Сегодня, в разгар рабочего дня, украинские террористы обстреляли торговый центр, территорию школы и жилые дома в Белгороде. Противник выпустил по мирному городу сразу четырнадцать реактивных снарядов. Погибли и пострадали люди, в том числе дети. Страшное горе. От себя лично, от всех регионов УФО выражаю соболезнование белгородцам. Урал скорбит вместе с вами. Уверен, что киевский режим будет наказан за эту бесчеловечную атаку", - сказал Якушев.

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