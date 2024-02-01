В Тюмени продолжается контроль за незаконными свалками снега

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Контроль за незаконными свалками снега продолжается в Тюмени. Очередной совместный рейд специалистов Службы заказчика по благоустройству КАО и представителей Госавтоинспекции прошел в районе ул. Волостной 16 февраля.

Как сообщает администрация Тюмени, ни одна груженая машина в поля не направлялась.

Напомним, в конце января жители Комарово заметили, что в их районе растут снежные горы. Местные жители часто помогают квартальной инспекции, подкрепляя свои сообщения фото- и видеоуликами. Ведущий инженер Службы заказчика по благоустройству КАО Александра Репина ежедневно участвует в подобных проверках. Под ее контролем огромный по площади имущественный комплекс, в него входят Тюменская слобода, Тараскуль, Червишевское кладбище, Комарово. Например, за прошедшую неделю в ходе таких выездов зафиксировали три административных правонарушения. Составлены протоколы.

“Пойманному нарушителю квартальные инспекторы объясняют, что так делать не следует, заставляют убрать за собой сброшенный груз, вызывают на заседание административной комиссии или сразу составляют протокол. За сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, вне специально отведенных мест вменяется штраф. Согласно Кодексу Тюменской области об административной ответственности, физическое лицо, в данном случае водитель, будет обязан заплатить пять тысяч рублей, должностное лицо – пятьдесят тысяч рублей, юридическое лицо – двести тысяч рублей”, – сообщили в администрации города.

Адреса стихийных полигонов в Калининском округе инспекторам известны, дорогу на два из них возчикам уже перекрыли. Контроль за незаконными свалками снега не прекратится до тех пор, пока водители ездят на них, пытаясь сэкономить.

На этой неделе в Восточном административном округе наказали возчика снега, избавившегося от него вблизи ЖК "Апрель". По решению административной комиссии ВАО на юридическое лицо наложили штраф и обязали вывезти снег на специальный полигон. Это проконтролировали специалисты управы ВАО.