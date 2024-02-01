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О выборах адресно проинформируют граждан более 600 тысяч домовладений Тюменской области

Общество, 14:19 17 февраля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Проект адресного информирования избирателей о выборах "ИнформУИК" стартовал в России. До 7 марта граждан более 600 тысяч домовладений Тюменской области проинформируют о кандидатах, также им расскажут о голосовании.

Жителей региона предупреждают, что у членов участковых избирательных комиссий, которые занимаются информированием, при себе должны быть: бейдж и удостоверение члена УИК, сумка-портфель белого цвета с символикой президентской избирательной кампании, нагрудный знак в виде галочки в цветах российского флага, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Получить подтверждение личности члена УИК можно на горячей линии облизбиркома по номеру: +7 (3452)-42- 67-62.

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