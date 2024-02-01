Белорусско-тюменский бизнес-форум стартовал в Минске

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Белорусско-тюменский бизнес-форум стартовал в Минске 19 февраля. В составе делегации Тюменской области есть представители машиностроительного комплекса, инжиниринга, нефтесервисных услуг. С белорусской стороны участвуют около 50 компаний, сообщает инфоцентр правительства региона.

Задача форума — познакомить представителей тюменского и белорусского бизнеса для дальнейшего сотрудничества. Торгово-промышленные палаты Республики Беларусь и Тюменской области подготовили для бизнесменов В2В-площадку для переговоров.

"Беларусь имеет тесные торгово-экономические связи с Тюменской областью. Помимо бизнеса есть и человеческие связи. Каждый раз когда я бываю в Тюмени, я сталкиваюсь с тем, что каждый второй человек имеет отношение к Республике Беларусь", - отметил заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов подчеркнул, что это будет взаимовыгодных двусторонний обмен продукцией, технологиями, услугами, опытом, который будет способствовать укреплению взаимоотношений.