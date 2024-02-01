Первокурсников ТМУ из Китая и Египта пригласили в студенческие научные кружки

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Первокурсников из Китая и Египта пригласили в студенческие научные кружки. Презентацию на двух языках - английском и русском - о работе Центра студенческой и молодежной науки и научных мероприятиях вуза для них провели студенты Института клинической медицины.

"Участие в научном кружке - это не только реализация своего научного потенциала, но и преимущества при поступлении в ординатуру. Мы приглашаем ребят присоединиться прежде всего к кружкам психологии и психотерапии, медицинской реабилитации и спортивной медицины, основ здравоохранения. Руководители кружков настроены на совместную работу, а англоговорящие студенты помогут иностранным ребятам сделать первые шаги", - рассказали представители отдела международной активности ЦСиМН Алина Пестерева и Алиса Шумилова.

Крупнейшее научное мероприятие для обучающихся Тюменского медицинского университета - Неделя молодежной науки – пройдет 28-30 марта. В этом году первокурсники из Китая будут его гостями, а не участниками.

"Мне интересно изучать русский язык, нравится этот предмет. А вот самым сложным я считаю химию, приходится прилагать много усилий, но преподаватели терпеливы и хорошо объясняют", - рассказал студент первого курса Института стоматологии Пэн Чуцзюнь из Китая.

Иностранные студенты старших курсов Тюменского медуниверситета принимают активное участие в научных мероприятиях. На Неделе молодежной науки они представят доклады не только на русском, но и на английском языке, сообщает вуз.