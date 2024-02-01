Тюменских школьников и студентов познакомят с судьбами и подвигами бойцов спецоперации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников и студентов познакомят с судьбами и подвигами бойцов спецоперации на лекции "Герои СВО" в историческом парке "Россия моя история" 22 февраля. Встреча пройдет в честь Дня защитника Отечества.

"Поделятся с ребятами о жизни военных до специальной военной операции, действиями во время боевых действий и их подвигами наши специалисты. Для участников уже подготовлены различные фото и видеоматериалы", - сообщил корреспонденту "Тюменской линии" исполняющий обязанности директора исторического парка "Россия моя история" Дмитрий Казаков.

По его словам, группа на встречу уже набрана. На мероприятие придут около 25 человек из школ и вузов города. Тюменцам расскажут о Герое России Рустаме Сайфуллине, который сейчас активно занимается общественной деятельностью, о погибших земляках, о судьбе награжденных орденами Мужества.

Виктория Макарова