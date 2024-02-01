Тюменцы могут предложить городские локации для создания муралов и инсталляций

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Команда проекта паблик-арта "Морфология улиц" в поисках места для уличного искусства. Стены и места в общественных пространствах, подходящие для муралов и инсталляций, может предложить любой тюменец, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Рекомендовать локацию могут как ее владельцы, так и жители Тюмени. Важно, чтобы стена была большой, ровной и чистой, а также находилась в пределах города и была доступность для посещения.

Прислать организаторам проекта адрес и фото места необходимо через специальный бот в Telegram. После сбора команда "Морфологии улиц" займется их согласованием, чтобы к августу 2024 года в городе появились работы уличных художников России и других стран.