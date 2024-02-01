В регионах УФО наметилось снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионах УФО уменьшилась на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила чуть более 117 тысяч случаев. Эпидпорог незначительно превышен только в Челябинской области, сообщает пресс-служба полпреда президента.

Полпред в УрФО Владимир Якушев обратил внимание, что сезон вирусных инфекций еще не закончился, и поставил задачу своевременно проводить комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, особенно в детских организованных коллективах.

"Эпидситуация в регионах УФО находится на контроле территориальных управлений Роспотребнадзора. Несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ в регионах, необходимо продолжать внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдать правила профилактики и своевременно обращаться за медпомощью для снижения рисков", - сказал Якушев.

За неделю в УФО зарегистрировано 1 тыс. 715 случаев заболевания COVID-19, что на 9,2 % выше, чем на прошлой неделе. Госпитализировано 254 человека. Преобладающим остается геновариант "Омикрон".

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, c 12 по 18 февраля в целом по области зарегистрировано снижение заболеваемости населения гриппом и ОРВИ на 11,4 % по сравнению с предыдущей неделей и на 17,5 % ниже аналогичного периода прошлого года.