В Ишиме студентам рассказали об истории русского костюма и семейных традициях

| Фото: предоставлено Натальей Старцевой | Фото: предоставлено Натальей Старцевой

Экскурс "Живая нить русского костюма" открыл Год семьи для студентов Ишимского пединститута, филиала ТюмГУ в детско-юношеском отделе Центральной библиотеки города. Участники этнографического часа изучили связь возраста, воспитания и пола с одеждой предков.

| Фото: предоставлено Натальей Старцевой | Фото: предоставлено Натальей Старцевой

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила специалист учреждения Наталья Старцева.

Сначала молодым людям рассказали о том, что слово костюм означает обычай. Русский же народный костюм – это не просто девушка в сарафане с кокошником и парень в рубахе и лаптях.

"Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. С одной стороны, он выражает стремление русского человека к красоте и улучшению своего быта. С другой – стремление к простоте и функциональности", - пояснила библиотекарь.

Для многих студентов стало открытием, что детскую одежду в старину шили из старых вещей родителей. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, а у девочки – матери. Визуально одежда мальчиков и девочек до шести лет ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой.

По достижению шести лет девочки уже носили сарафаны, а мальчики рубаху и порты. С этого периода детей учили вести хозяйство, помогать родителям, уважать мнение старших. А с 14 лет подростки становились полноправными взрослыми членами семьи и уже могли создать свою. В этот период одежда отличалась яркостью, изяществом, красотой.

Участники события узнали, что такое очипок, когда закончилось формирование русского национального костюма и кто ввел моду на заграничный костюм.

В заключение ребята поработали с текстильной раскраской, внесли в традиционные особенности русского национального костюма свои творческие дополнения.

| Фото: предоставлено Натальей Старцевой | Фото: предоставлено Натальей Старцевой

Наталья Старцева рассказала, что подобные этнографические часы провели для трех групп ишимских студентов. В дальнейшем в рамках Года семьи запланирован ряд мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности и традиционных ценностей.

Инна Кондрашкина