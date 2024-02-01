Китайские компании заинтересованы в развитии совместных проектов с Тюменской областью

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Инвестиционный потенциал Тюменской области представила команда региона представителям двух провинций Китая. Иностранные партнеры заинтересованы в развитии совместных проектов и рассматривают создание российско-китайского индустриального парка в регионах России.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель генерального директора регионального Инвестиционного агентства Игорь Смолягин.

"Делегации из Китая представили информацию о развитии нефтегазовой и полимерной отраслей, потенциале роста в деревообработке, туризме и сельском хозяйстве. Инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области", - уточнил Смолягин.

В Тюмени встретились представители Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России, правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун КНР. Мэр города Гуанчжоу госпожа Тан Пин выразила намерение организовать взаимодействие с компаниями провинции по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины.

Стороны договорились об обсуждении конкретных условий развития производств китайских инвесторов в Тюменской области.

Анжела Лебедева