В Тюменской области не выявили нарушений в тарифах теплоснабжения на 2024 год
Общество, 12:57 26 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Нарушений в установленных тарифах теплоснабжения не выявили в Тюменской области. Проверку провели в региональном департаменте тарифной и ценовой политики, оценивались регулируемые цены, тарифы, установленные для ПАО "Форвард Энерго" и АО "УСТЭК" на 2024 г.
По информации Тюменского управления ФАС России, эксперты оценивали законность, достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо.
Инспекторы антимонопольного органа в действиях тарифного органа признаков нарушения норм законодательства не выявили, уточнили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в ведомстве.
Оксана Корнеенкова