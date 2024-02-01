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В Тюменской области не выявили нарушений в тарифах теплоснабжения на 2024 год

Общество, 12:57 26 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушений в установленных тарифах теплоснабжения не выявили в Тюменской области. Проверку провели в региональном департаменте тарифной и ценовой политики, оценивались регулируемые цены, тарифы, установленные для ПАО "Форвард Энерго" и АО "УСТЭК" на 2024 г.

По информации Тюменского управления ФАС России, эксперты оценивали законность, достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо.

Инспекторы антимонопольного органа в действиях тарифного органа признаков нарушения норм законодательства не выявили, уточнили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в ведомстве.

Оксана Корнеенкова

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# тарифы , теплоснабжение , Тюменское УФАС России

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