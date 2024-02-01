Более 1500 коров и свиней предлагают покупателям производители Тюменской области

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Более 1 тыс. 500 коров и свиней предлагают покупателям производители Тюменской области. Породы - голштинская, симментальская, герефордская, черно-перстная. Кроме того, в племенных организациях планируют к реализации 80 голов хряков пород Ландрас, крупная белая, Дюрок, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

В числе выставленного на продажу товарного скота более 1 тыс. голов бычков до двух месяцев, 230 голов коров, 70 нетелей и 100 телок.

Кроме того, организации могут рассмотреть продажу племенных животных - 40 нетелей, 15 бычков, пяти телок.

Купить животных можно в предприятиях Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Упоровского, Тобольского, Ялуторовского районов и Голышмановского городского округа.

Более подробно о продаже товарного крупного рогатого скота и племенных животных на портале департамента АПК Тюменской области.