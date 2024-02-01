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Тюменцам доступны обновления приложения "Телемед 72"

Общество, 18:16 27 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последние обновления приложения "Телемед 72" коснулись раздела "Медицинская карта". Для удобства он перенесен в "Услуги", сообщает региональный департамент информатизации.

Чтобы воспользоваться обновлениями, нужно выбрать раздел "Услуги", перейти в "Медицинская карта", выбрать медицинскую организацию, указать период формирования документов и нажать "Запросить документы".

Ранее в приложении доработали механизм переадресации Push-уведомлений, устранили ошибку записи 18-летних граждан и внедрили проверку актуальности версии приложения.

Скачать "Телемед 72": Android (Rustore) по ссылке. Android (Google Play) здесь. iOS - по ссылке.

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# информатизация , Медицина , приложение , телемедицина

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