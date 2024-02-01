Тюменцам доступны обновления приложения "Телемед 72"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последние обновления приложения "Телемед 72" коснулись раздела "Медицинская карта". Для удобства он перенесен в "Услуги", сообщает региональный департамент информатизации.

Чтобы воспользоваться обновлениями, нужно выбрать раздел "Услуги", перейти в "Медицинская карта", выбрать медицинскую организацию, указать период формирования документов и нажать "Запросить документы".

Ранее в приложении доработали механизм переадресации Push-уведомлений, устранили ошибку записи 18-летних граждан и внедрили проверку актуальности версии приложения.

Скачать "Телемед 72": Android (Rustore) по ссылке. Android (Google Play) здесь. iOS - по ссылке.