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Тюменские врачи спасли малыша с опасными осложнениями РС-вируса

Общество, 18:28 27 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребенка со сложной инфекцией спасли врачи областной клинической больницы в Тюмени. Годовалый малыш поступил в медучреждение с выраженной дыхательной недостаточностью, стенозом гортани. Ребенка экстренно госпитализировали, сообщает областной департамент здравоохранения.

В результате дообследования у маленького пациента был выявлен РС-вирус, который послужил причиной развития такого состояния.

"Заболевание протекало тяжело: высокая температура, затрудненное шумное дыхание, грубый "лающий" кашель, инспираторная одышка в покое. Ребенок находился на постоянной кислородной поддержке, проводилось круглосуточное мониториоование состояния, с третьих суток наметилась положительная динамика", - рассказала лечащий врач Надежда Попкова.

После семидневного стационарного лечения пациент благополучно выписан с выздоровлением.

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