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У тюменцев есть возможность проголосовать за инициативные проекты

Общество, 17:45 28 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование за инициативные проекты стартовало на сайте "Я решаю!". В 2024 году финансирование могут получить музыкальные и спортивные фестивали, фестивали кино и автомобилей, досуговые мероприятия для детей и людей серебряного возраста, мероприятия, направленные на укрепление семейных традиций и на патриотическое воспитание молодежи, фотовыставки, проекты по благоустройству детских, спортивных площадок и общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Ознакомиться с инициативными проектами и проголосовать за понравившиеся можно по ссылке. Отдать голос можно как за один, так и за несколько проектов. Чем больше голосов наберет инициатива, тем выше его шансы на победу. Голосование продлится до 3 марта включительно.

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# благоустройство , голосование , инициативы , проекты

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