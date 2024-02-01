У тюменцев есть возможность проголосовать за инициативные проекты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование за инициативные проекты стартовало на сайте "Я решаю!". В 2024 году финансирование могут получить музыкальные и спортивные фестивали, фестивали кино и автомобилей, досуговые мероприятия для детей и людей серебряного возраста, мероприятия, направленные на укрепление семейных традиций и на патриотическое воспитание молодежи, фотовыставки, проекты по благоустройству детских, спортивных площадок и общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Ознакомиться с инициативными проектами и проголосовать за понравившиеся можно по ссылке. Отдать голос можно как за один, так и за несколько проектов. Чем больше голосов наберет инициатива, тем выше его шансы на победу. Голосование продлится до 3 марта включительно.