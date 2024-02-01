Передовая инженерная школа ТюмГУ проведет научно-исследовательские работы с белорусскими коллегами

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Соглашения о совместном проведении научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ в области полимерных и композитных материалов заключили Передовая инженерная школа ТюмГУ и Институт механики металлополимерных систем им. Белого Национальной академии наук Беларуси и Белорусский государственный технологический университет.

Продуктивная рабочая встреча состоялась с Белорусским государственным университетом (БГУ). Здесь гостей познакомили с процессом работы университета в области производства материалов с низкой теплопроводностью, робототехники, геймификации и цифровизации. Стороны обменялись мнениями, а также обсудили возможные новые варианты для партнёрства. В частности, оптимальным вариантом станет подготовка совместных студенческих проектов и курсов повышения квалификации, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Также российская делегация посетила крупные предприятия Республики Беларусь, среди которых: Минский автомобильный завод, ОАО "БелАЗ", ОАО "Белгазстрой", концерн "Белнефтехим" и другие.