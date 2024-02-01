Тюменцев приглашают на автовыставку в сквер Якова Неумоева 2 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция–автовыставка в рамках поддержки фестиваля "ФанКульт Привет", приуроченного к открытию автомобильного сезона и Дню защиты детей, пройдет в сквере Якова Неумоева 2 марта с 12 до 14 часов, сообщает пресс-служба проекта "Марафон достижений".

Акция также проходит в рамках "Марафона достижений" – проекта, цель которого – показать возможности общественных пространств, за которые голосовали жители, и призвать каждого быть активнее при наступлении следующего голосования, которое вскоре стартует. Отметим, благоустройство сквера Якова Неумоева было завершено в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".