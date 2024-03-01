В Тюменской области стартовал прием заявок на IV Культурно-образовательный форум

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на IV Культурно-образовательный форум Тюменской области продлится до 17 марта. Событие пройдет с 15 по 20 апреля, сообщает информационный центр правительства региона.

В программе — отраслевой день, три образовательных блока для 90 детей, 180 руководителей и работников сферы культуры области.

Среди ключевых направлений работы: "Цифровые технологии в культурных процессах", "Культурный сервис", "Культурные пространства" и "Культура и семья".

Подробности на сайте.