В Тюменской области повышен спрос на загородную недвижимость

Спрос на загородную недвижимость сейчас превышает предложения. Интерес к загородному жилью растет с каждым днем. Сейчас спрос на загородку на рынке недвижимости заметно превышает предложение. Об этом tmn.aif.ru рассказал руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Сауков Илья Юрьевич.

Он отметил, что загородное жилье следует приобретать здесь и сейчас, так как цены растут с каждым днем и сегодняшняя стоимость – еще не предел.

"Цены на загородную недвижимость уже выросли на 100-150 % и продолжат расти, - отметил эксперт. – Что касается приобретения готового или строительства, популярно сейчас последнее, поскольку это выгоднее – много ипотечных программ. Например, построить дом под сельскую ипотеку в 3% выгоднее, чем купить квартиру в городе под 16-17 % годовых".

Сауков также отметил, что прогнозировать стоимость жилья – дело неблагородное, так как ежедневно меняется как процентная ставка на ипотеку, так и условия по ипотечным программам.